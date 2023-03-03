جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سنبل أمس محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب.وناقش الجانبان مجالات التعاون لدعم الصادرات وخدمات التمويل الإسلامي، المتعلقة بخطوط التمويل والمشروعات والإمكانات والإستراتيجية في المستقبل ، في ضوء التحديات الحالية. إضافةً إلى مناقشة مختلف حلول ومنتجات المؤسسة، ومشاركة خبراتها في التمويل الإسلامي لدعم التمويل الإسلامي الناشئ في الجزائر كقطاع متنام.// انتهى //16:20ت م0060