الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسوصل فخامة الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم .وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق) ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى و سفير جمهورية موزمبيق لدى المملكة فيصل فقير قاسم ومندوب عن المراسم.// انتهى //17:16ت م0064