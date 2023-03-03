جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسوقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مذكرة تفاهم مع شركة " أنيموكا براندز" التي تعمل على تطوير حقوق الملكية الرقمية للألعاب والميتافيرس المفتوح.ويهدف هذا التعاون إلى شراكة تمتد إلى مجموعة واسعة من المبادرات الاقتصادية لتسهيل الوصول المتبادل للملكية الفكرية، إلى جانب تفعيل شخصيات ومشاريع مانجا للإنتاج تماشيًا مع الهيكلة الحديثة من الجيل الثالث من الويب، الذي يُسًهم في نمو أسواق التقنيات الناشئة محليًا كتقنية "البلوك تشين".وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الشراكة مع " أنيموكا براندز" تهدف إلى نقل محتوى مانجا للإنتاج إلى ما هو أبعد من التطبيقات والتجارب المختلفة الحالية والتركيز على الاستفادة من أرشيف محتوى شركة مانجا للإنتاج الذي يضمن شخصيات عالية الجودة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستقود إلى تطوير صناعة المحتوى الإبداعي في المنطقة من خلال التوسع في مجالات وتطبيقات كالـجيل الثالث من الويب، مما ستنعكس على توسيع رؤية الشركة وأعمالها في مجال المحتوى الإبداعي عن طريق الدخول في مشاريع جديدة عبر الإنترنت أو في أرض الواقع.من جانبه عد الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " أنيموكا براندز" يات سيو، التعاون مع شركة مانجا للإنتاج كأحد أسرع أنظمة الجيل الثالث من الويب نموًا، إلى جانب التوسع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن" أنيموكا براندز" بدأت أولى مناقشاتها مع الجامعات السعودية لتطوير دورات تمهيدية حول "البلوك تشين"، إضافة إلى تسخير مواردها التشغيلية والتطويرية لتوفير الفرص التعليمية والمهنية للمواهب السعودية في المجالات ذات الصلة.يشار إلى أن هذه الشراكة تُعد الخطوة الأولى لشركة مانجا للإنتاج في تبني تقنية "البلوك تشين" في إنتاجاتها وتعزيز مبادراتها الاقتصادية والثقافية في مجال المحتوى الإبداعي في العالم الرقمي.// انتهى //18:07ت م0071