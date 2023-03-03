الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 20 عاما على منتخب قرغيزستان 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم, على ملعب بونيودكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً المقامة في أوزبكستان.سجل للمنتخب السعودي هدف الفوز اللاعب عبدالله رديف عند الدقيقة 50.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز المنتخب الياباني على نظيره الصيني 2-1 في اللقاء الذي جمعهم على ملعب جار.وبهذه النتائج تصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خالياً من النقاط.ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 مارس.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا.// انتهى //18:09ت م0073