برشلونة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستوجت مجموعة stc، المُمكّن الرقمي السعودي مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة 2023 بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية مع رواد صناعة الاتصالات والشبكات وتقنية المعلومات في العالم واستعراض أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية.وتسلمت stc على هامش المؤتمر جائزة أعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف "براند فاينانس جلوبال 500" للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الإستراتيجية في مجموعة stc المهندس عبدالله الكنهل:" نختتم مشاركتنا الحافلة في مؤتمر MWC2023 في مدينة برشلونة، التي تعد جزء من إستراتيجيتنا التي تتمحور حول توسع أعمالنا ودعم المنظومة الرقمية، حيث نجحت مجموعة stc منذ تأسيسها برحلتها في تطوير حلول وتقنيات عديدة أبرزها حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطب الاتصالي، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والبيانات الضخمة، وشبكات 5.5G والسيارات الذكية."وأضاف الكنهل: "نفخر بما وصلنا إليه من تطور تقني في المملكة، كما نواصل رحلتنا نحو المستقبل وسنواكب آخر التقنيات وأحدثها من خلال كافة الوسائل سواء كانت من خلال التحالفات مع كبرى الشركات الدولية وتوقيع الاتفاقيات أو تطوير ودعم المحتوى المحلي و الاستثمار، لتلبية احتياجات القطاع الخاص والعام".وعلى هامش مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي MWC23 في برشلونة، كانت مجموعة stc قد وقعت عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، وأبرزها مع كلٍ من شركة هواوي وسيسكو وسامسونج ومايكروسوفت واريكسون فضلاٌ عن شركات أخرى، لتوسيع وتطوير تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية للمساهمة في تسريع التحول الرقمي بالمملكة.وشملت الاتفاقيات توقيع مجموعة stc مع تحالف Alaian اتفاقية لتقديم أفضل الممارسات في مجال الابتكار واستكشاف الحلول التي طوّرتها الشركات الناشئة. فيما تهدف الشراكة بين stc وشركة لوسيد للسيارات الكهربائية إلى تمكين تقنيات السيارات المتصلة وتوفير تجربة قيادة رقمية رائدة تعزز الاستفادة من العديد من المزايا داخل المركبة.كما شملت أيضاً اتفاقية إستراتيجية مع هواوي حول تقنية 5.5G المطورة، التي توفر أحدث التقنيات لمساعدة stc في بناء شبكات الجيل الخامس الرائدة وتقديم تجربة مميزة لعملائها وترسيخ أسس متينة للتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقية أخرى في مجال الحوسبة السحابية والبنية التحتية .وضمن شراكتها الإستراتيجية مع المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA أعلنت stc عن انضمامها إلى مبادرة "Open Gateway” التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA ، من خلال تصميم إطار واجهات لبرمجة التطبيقات (APIs) وذلك لتوفير وصول عالمي إلى شبكات المشغلين للمطورين، مما يجعل من الأسهل والأسرع بالنسبة لهمتحسين الخدمات الحالية ونشر خدمات جديدة للعملاء عبر شبكات المشغلين.ط، كما وقعت مذكرة تفاهم مع GSMA Group لرعاية stc لمؤتمر Mobile360 الذي سيقام في الرياض وأعلنت عن اتفاقية مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) بهدف تحليل وإنشاء وإدارة الطيف الترددي الحالية والمستقبلية.وكانت stc قد أعلنت عن شراكة إستراتيجية مع شركة tuya المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء تهدف إلى تطوير حلول إنترنت الأشياء منها حلول المنزل الذكي. فيما وقعت شركة Iot squared التابعة stc اتفاقية مع ميكو إحدى الشركات المحتضنة في inspire كما وقعت stc شراكة ثلاثية الأطراف بين stcplay وInspireU و NINe66 لإطلاق برنامج احتضان مخصص لاستديوهات تطوير الألعاب الناشئة وبناء برنامج مخصص لكل استيديو تطوير ألعاب محتضن.ولتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في المنطقة وقعت stc مذكرة تفاهم مع Microsoft ، كما وقعت اتفاقية إستراتيجية مع AATLO HAPS لجلب حلول اتصال الستراتوسفير إلى المملكة العربية السعودية.وعلى مدى أربعة أيام سجلت stc حضوراً لافتاً في المعرض المصاحب لمؤتمر الجوال العالمي حيث استعرضت قصة نجاح المملكة في قطاع الاتصالات، ومسيرتها كممكّن وطني داعم للتحول الرقمي و الاستدامة من خلال أحدث التقنيات والحلول الرقمية منها تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي وتقنيات السيارات المتصلة وأحدث تقنيات إنترنت الأشياء وأحدث حلول الأمن السيبراني إضافة إلى مشاركة شركاتها التابعة center3 و Sirar و stcpay كما شاركت عدد من الشركات التي احتضنها برنامج InspireU .//انتهى//18:12ت م0074