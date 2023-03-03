الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسحقق فريق الاتحاد، فوزًا مهماً على مستضيفه فريق الخليج، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي لعبها الفريقين اليوم في الدمام، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وجاءت أهداف الاتحاد أولاً عن طريق اللاعب حمد الله في الدقيقة 54، وعند الدقيقة 69 أضاف اللاعب رومارينهو الهدف الثاني, واختتم اللاعب أحمد شراحيلي ثلاثية فريقه بتسجيله للهدف الثالث عند الدقيقة 73.وبهذا الفوز تصدر الاتحاد مسابقة الدوري مؤقتاً برصيد 44 نقطة في انتظار نتيجة لقاء النصر والباطن, فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 16 في المركز الـ 14.// انتهى //18:31ت م0077