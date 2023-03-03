أبها 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الدورة العلمية الموحدة، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.وبارك سموه انطلاقة الدورة العلمية الموحدة الأولى بالمنطقة ، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفرع، وما يقدمه من برامج توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم الشرعية المبنية على العقيدة الصحيحة والسليمة.ويشارك في الدورة التي تعقد في جامع الملك فهد بأبها خلال الفترة من 12 إلى 16 شعبان 1444هـ عدد من الدعاة والراغبين في العلم الشرعي من الرجال والنساء ، بما يحقق زيادة استفادتهم من العلوم الشرعية الرصينة المبنية على العقيدة الصحيحة والسلامة الفكرية، والتي تركز على عدد من المؤلفات الشرعية.// انتهى //18:51ت م0079