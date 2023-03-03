الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسحقق فريق الاتفاق الفوز على مضيفه فريق الرائد، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.أهداف الاتفاق سجلها كوايسون في الدقيقة الـ 45+7 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3، عن طريق سنوسي هوساوي.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 21 في المركز الثاني عشر.// انتهى //18:52ت م0080