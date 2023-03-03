الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد لدرجة الناشئين بنسختها العاشرة التي أقيمت اليوم في كرواتيا، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة G، بجوار منتخبات: ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.وستقام البطولة خلال الفترة من 02 إلى 13 أغسطس 2023م في كرواتيا، بمشاركة 32 منتخب للمرة الاولى في تاريخ المسابقة، بعد توقفها منذ أخر نسخة أقيمت في مقدونيا عام 2019م بسبب جائحة كورونا، وشارك بها 24 منتخب.وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية تاريخياً لناشئي أخضر اليد، بعد مشاركتهم للمرة الأولى في نسخة عام 2019م، وحصولهم على المركز الـ 20.وجاء تأهل المنتخب السعودي للبطولة، بعد حصوله على برونزية البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، التي أقيمت في البحرين في شهر أغسطس 2022م.// انتهى //18:59ت م0081