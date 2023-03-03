سياسي / رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية يلتقي قائد البحرية العمانية
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
التقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري محمد أمجد نيازي في مكتبه بإسلام آباد اليوم قائد القوات البحرية بسلطنة عمان اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي والوفد المرافق له الذي يزور باكستان حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والدفاعي والعسكري والأمني الثنائي بين باكستان وسلطنة عمان، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات خاصة ملف الوضع الأمني الإقليمي .
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19:00ت م
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