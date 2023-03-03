إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري محمد أمجد نيازي في مكتبه بإسلام آباد اليوم قائد القوات البحرية بسلطنة عمان اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي والوفد المرافق له الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والدفاعي والعسكري والأمني الثنائي بين باكستان وسلطنة عمان، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات خاصة ملف الوضع الأمني الإقليمي .// انتهى //19:00ت م0082