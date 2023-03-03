جنيف 11 شعبان 1444 ه الموافق 3 مارس 2023 م واسدعا الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى وضع خطة مستدامة قصيرة وطويلة الأجل ، للاستجابة للصحة النفسية والاجتماعية في تركيا وسوريا بعد الزلزال التي ضربتها .وقال الاتحاد في بيان : أن الزلازل أدت إلى معاناة الكثير من الناس الذين فقدوا كل شيء ، المنازل والأحباء والوظائف والممتلكات ، مشيراً إلى أن الاستجابة المبكرة ضرورية لمنع الآثار السلبية طويلة الأجل أو الدائمة الناتجة عن تلك المعاناة .وأضاف أن توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي أمر بالغ الأهمية، نظرا للاحتياجات الهائلة الهما في تلك الدول .مما يذكر أن الاتحاد الدولي كان قد دعا في وقت سابق لتقديم مساعدات مالية بمبلغ 650 مليون فرنك سويسري، من أجل تدعم الهلال الأحمر في كل من تركيا وسوريا لمواصلة توسيع جهود الاستجابة الإنسانية والمعاش على مدى العامين المقبلين .// انتهى //19:02ت م0084