باريس 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسوقعت المملكة وإمارة موناكو، بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات البلدين وتوسيع أطر التعاون بينهما.ووقع البيان عن المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، فيما وقعه عن إمارة موناكو سفيرها لدى جمهورية فرنسا كريستوف ستينر.وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع البيان يأتي في إطار حرص حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبيهما وتوسيع آفاق التعاون والصداقة في مختلف المجالات.// انتهى //19:02ت م0085