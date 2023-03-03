المدينة المنورة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأطلقت جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي، أعمالها بالمدينة المنورة لخدمة مرضى الكلى والفشل الكلوي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية واستشاري الأورام بمستشفى الحرس الوطني الدكتور زاهر مكوار، أن الجمعية بدأت أولى أعمالها بمناقشة سُبل وآليات مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الكيانات الصحية الربحية والغير ربحية فيما يتعلق بأمراض الكلى، لتقديم خدماتها للمستفيدين، مُشيراً إلى أن الجمعية قامت على مؤشرات زيادة أمراض الفشل الكلوي والحاجة الماسة لارتفاع مستوى التوعية والتثقيف الصحي تجاه أمراض الكلى، لافتاً إلى زيادة أعداد الزوار والمعتمرين والحجاج الذين تستقبلهم المدينة المنورة طوال العام وأن الجمعية ستُسهم بعون الله تعالى في خدمة المرضى الأشد حاجة للغسيل الكلوي بالتعاون مع مراكز الغسيل الخيرية .من جانبه أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة عضو مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، على تفعيل دور الجمعية كونها التخصصية والأولى من نوعها بالتعاون مع الجهات الخدمية في المدينة المنورة بالتزامن مع مختلف المواسم التي تشهدها المدينة المنورة.// انتهى //19:09ت م0088