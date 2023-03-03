إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم أن موعد الانتخابات الإقليمية في إقليم البنجاب ستنعقد في 30 أبريل المقبل من هذا العام .وأفاد القصر الرئاسي في إسلام آباد في بيان، أن الرئيس الباكستاني حدد هذا الموعد بعد الإطلاع على توصية لجنة الانتخابات التي حددت الفترة من 30 أبريل إلى 7 مايو المقبل ليختار منها الرئيس موعد الانتخابات.من جانبها أفادت لجنة الانتخابات في باكستان ، أنها رفعت التوصية إلى الرئيس الباكستاني في ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل يومين ، مؤكدة أنها ملتزمة بالاستعداد لعقد الانتخابات في الموعد الذي يحدده الرئيس الباكستاني .// انتهى //19:09ت م0089