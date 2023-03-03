سياسي / الرئيس الباكستاني يعلن عن موعد عقد الانتخابات في إقليم البنجاب
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم أن موعد الانتخابات الإقليمية في إقليم البنجاب ستنعقد في 30 أبريل المقبل من هذا العام .
وأفاد القصر الرئاسي في إسلام آباد في بيان، أن الرئيس الباكستاني حدد هذا الموعد بعد الإطلاع على توصية لجنة الانتخابات التي حددت الفترة من 30 أبريل إلى 7 مايو المقبل ليختار منها الرئيس موعد الانتخابات.
من جانبها أفادت لجنة الانتخابات في باكستان ، أنها رفعت التوصية إلى الرئيس الباكستاني في ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل يومين ، مؤكدة أنها ملتزمة بالاستعداد لعقد الانتخابات في الموعد الذي يحدده الرئيس الباكستاني .
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19:09ت م
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