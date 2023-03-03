سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي وفداً أمريكياً
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد اليوم وفداً برلمانياً من ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، وتعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية وتكنولوجية المعلوماتية والتعليم والثقافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك .
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19:12ت م
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