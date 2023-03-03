إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد اليوم وفداً برلمانياً من ولاية كاليفورنيا الأمريكية .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، وتعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية وتكنولوجية المعلوماتية والتعليم والثقافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك .// انتهى //19:12ت م0090