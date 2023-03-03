قلقيلية 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بعد صلاة الجمعة تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز الأعيرة المعدنية ، مما أدى لإصابة شابين بجروح طفيفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.وأضاف ، أن مواجهات عنيفة اندلاع مع جنود الاحتلال بعد محاولتهم اقتحام البلدة مما اضطرهم للانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الجنود اطلقوا الرصاص الحي أيضا باتجاه سيارة يستخدمها الشبان مما أدى إلى إعطاب إطاراتها.// انتهى //19:36ت م0092