الرباط 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.51%، عند 10.712,89 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.52% ليستقر عند 858,07 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.67% بمجموع 810,59 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.45% إلى 9.794,67 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 235 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 560 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:29ت م0095