اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
الرباط 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.51%، عند 10.712,89 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.52% ليستقر عند 858,07 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.67% بمجموع 810,59 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.45% إلى 9.794,67 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 235 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 560 مليار درهم مغربي.
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