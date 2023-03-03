جنيف 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسشاركت البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف في الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السوادن‏.وألقى المندوب الدائم السفير عبدالمحسن بن خثيلة كلمة رحب فيها بتعاون حكومة جمهورية السودان الشقيقة الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين أوضاع حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بالرغم مما تواجهه من تحديات.ودعا السفير المجتمع الدولي إلى استمرار تقديم الدعم للحكومة السودانية من أجل المضي قدماً في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب السوداني وفق تطلعات السودانيين انفسهم.//انتهى//21:00ت م0096