حائل 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستوَّج صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل - اليوم- الفائزين في حفل سباق ميدان فروسية حائل السابع عشر على كأس إمارة منطقة حائل، بالكأس وأربع سيارات مقدَّمة من أبناء علي الجميعة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، ومدير الميدان بندر التبيناوي.وجاءت نتائج الفائزين بأشواط السباق على النحو التالي:الشوط الأول حققه الجواد فاكر دويوي، للمالك سالم الطوياوي.وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الفرس تورنا، للمالك سالم الطوياوي.وحقق الجواد القرمزي المركز الأول في الشوط الثالث، للمالك محمد البقعاوي. وفي الشوط الرابع حصلت الفرس بعايد على المركز الأول للمالك إسطبل الشوير. فيما جاءت الفرس عايفة، للمالك صقر العبيد في المركز الأول في الشوط الخامس. وحقق المركز الأول في الشوط السادس الجواد شوكان، للمالك حمود البقعاوي.وسلَّم سموُّ أميرِ منطقة حائل أربعَ سيارات للفائزين والكأس والجوائز، مثنيًا سموُّه على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.وفي ختام الحفل تسلَّم سموُّ أميرِ المنطقة درعاً تذكاريًّا بهذه المناسبة من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.// انتهى //21:11ت م0100