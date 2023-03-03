عواصم 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، بعدما قادت الآمال في أن يتبنَّى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجاً حذراً لرفع أسعار الفائدة،إلى صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، فيما واصلت أسهم شركات التعدين تحقيق المكاسب وسط توقعات متزايدة بتعافي الطلب في الصين.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا الحسَّاسة لأسعار الفائدة 1.8%.وأكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك - أمس- أنه يفضل رفعاً بطيئاً وبوتيرة ثابثة لأسعار الفائدة على أن يتم التوقف عن الرفع منتصف الصيف أو آخره.وزادت أسهم شركات التعدين 2.2%، فيما قفز مؤشر التعدين بأكثر من 7% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو 2021م، متجاوزاً قطاعات رئيسية أخرى مثل العقارات والرعاية الصحية، كما صعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 1.4% خلال الأسبوع.//انتهى//21:22ت م0102