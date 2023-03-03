الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسقامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،أمير منطقة الرياض، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة السعد في وفاة مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد -رحمه الله- وذلك في مقر العزاء بمدينة الرياض.وسأل سموُّه اللهَ العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون، فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها لسموِّه على تعازيه ومواساته، داعين اللهَ سبحانه أن يجزيَ سموَّه خيرَ الجزاء.// انتهى //21:25ت م0103