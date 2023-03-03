الدمام 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز،أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب - أمس- فعاليات مهرجان “سفاري بقيق” لتراث الصحراء بنسخته الخامسة،الذي يقام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك على طريق يقيق/ صلاصل.وتتضمَّن فعاليات المهرجان - التي تستمر 10 أيام- رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة الصيد الصقور،ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.كما تقدِّم السوق الشعبية منتجات الصحراء والمنتجات التراثية من خلال الأسر المنتجة-في أفضل صورة ممكنة- ومسابقة الاستعراض اليومي للهجَّانة، ومسابقات تنافس الفرسان على الخيل العربية الأصيلة، وعددًا من المنافسات التقليدية الأخرى، إضافةً إلى الفنون الشعبية بشكل أساسي في كل أيام المهرجان.وتتنوَّع الفعاليات التي تصاحب المهرجان بين فلكلورات شعبية تحكي قصص الأجداد والموروث الشعبي وعدد من المواقع المتعلقة بالحرف اليدوية والألعاب الشعبية، كذلك مسيرات لعروض الإِبِل والخيل، وأركان خاصة بالمنتجات الشعبية للأسر المنتجة، وموقع مخصص لفرق العود والربابة.// انتهى //21:53ت م0104