الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وبتنظيم وإشراف مركز الملك عبدالعريز للخيل العربية الأصيلة،تختتم غداً البطولة الوطنية الثانية عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي انطلقت يوم الأربعاء بمشاركة 450 رأسًا تعود لـ 244 مالكًا.ويشهد اليوم الختامي إقامة 4 بطولات مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ لفئات (الأمهار والمهرات والأفراس والفحول) تليها 6 بطولات للخيل العربية "الإيكاهو" تتنافس من خلالها الخيل المتأهلة على الذهب والفضة والبرونز في فئات ( مهرات عمر السنة وأمهار عمر السنة الأمهار بعمر 2 و3 سنوات والمهرات بعمر 2 و3 سنوات والأفراس والفحول).وأكد مدير عام مركز الملك عبدالعزيز ، عبدالعزيز المقبل أهمية إقامة البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية التي تشهد تطوراً كبيراً بفضل الدعم اللامحدود الذي تشهده الخيل العربية الأصيلة والفروسية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على رعايته البطولة".وأوضح المقبل أن المركز بدعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حريص على إقامة هذه البطولة؛ لأهميتها للملاك السعوديين، كونها بطولة مؤهلة للبطولات الدولية، وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة أبرزت نخبة من الخيل التي أكدت جودة وتطور إنتاج الخيل في المملكة.وأسفرت منافسات اليوم للبطولة عن تحقيق المهر "ايه اتش هيف" لمربط الوشم لقب المجموعة (ج) من فئة أمهار عمر السنة، ونال المركز الثاني المهر "كي اتش سكاب" لمربط الخوالد، وجاء ثالثاً "عالي ندرة" لمربط ندرة.وفي منافسات المجموعة (أ) من فئة أمهار عمر السنتين حصل على المركز الأول المهر "أنوار السيد" لمربط السيد، وحلَّ ثانياً المهر "شاهين ام" لمربط المجد، وثالثاً "مهاب اس كي تي" لمربط الخوالد.وفي المجموعة (ب) من فئة الأمهار عمر السنتين حقق المركز الأول المهر أدهم صارم، لمربط صارم، وحقق المركز الثاني المهر وادي الخشاب، لمربط العزيزية، فيما حل ثالثاً المهر كنزان ام ايه، لـ محمد الهاشم.// انتهى //21:58ت م0105