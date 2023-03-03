تونس 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسوقَّعت تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ثلاث اتفاقيات ضمان تمويل بقيمة 278.63 مليون دولار، وذلك لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير، والمجمع الكيميائي التونسي.وجرى التوقيع على الاتفاقيات الثلاث بالعاصمة التونسية - اليوم- بين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيِّد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC عضومجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل.//انتهى//22:01ت م0107