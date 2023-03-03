الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //22:28ت م0108