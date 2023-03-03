عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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22:29ت م
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