العلا 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واساستضافت الهيئة الملكية لمحافظة العلا - اليوم- المؤتمر الصحفي المصاحب لمنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023، في نسختها الرابعة، التي تنطلق غدًا بمشاركة 200 فارس وفارسة، وتستضيفها الهيئة، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وتحت إشرافه.وتضمَّن المؤتمر - الذي حضره رئيس البرنامج التنفيذي لقطاع الرياضة زياد السحيباني، ورئيس قطاع السياحة فيليب جونز، والمستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية الدكتور أنس الحسن،ومدير الفعاليات في الاتحاد الدولي للفروسية برايان كولين دن، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جيرار ميستراليه- عدةَ جوانب تتعلق بالبطولة، بمشاركة عدد من الجهات الإعلامية المحلية والعالمية.كما أُقيمت حلقة نقاش بعنوان "العلا مستقبل قطاع الفروسية في مفترق طرق الحضارات القديمة"- بمشاركة مديرة تطوير قطاع الفروسية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا لورا ريتشاردسون، ورئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي للفروسية دانييل فينو، والمدير الفني للفعاليات الرياضية بشركة سيستيما فينتي الإيطالية جانلوكا لالسكيا- حول موضوعات تشمل تنمية رياضة الفروسية في المملكة ومحافظة العلا ورعاية الأحصنة.وأكد السحيباني أن هذه البطولة تضع أعين كل المعنيين بعالم الفروسية على محافظة العلا، وطبيعتها المذهلة ومناظرها الرياضية الفريدة؛ ما من شأنه تسليط الضوء على إمكاناتنا القوية كمضيف للأحداث الرياضية الدولية ذات المستوى العالمي، مبيناً أن إطار إستراتيجية الفروسية التي وضعتها الهيئة، تظهر في البطولة مشاركة محلية كبيرة هذا العام تتمثل في وجود خمسة فرسان محليين، وذلك بفضل برنامج تطوير قدِّم لهم.وبيَّن أن مهام الإشراف على المنافسة والمساعدة البيطرية سيتولاها أكثر من 40 من أبناء وبنات العلا، بعد خوضهم برنامجًا تدريبيًّا،بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة، مضيفاً أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الفروسية ضمن إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع بشكل مستدام، والإسهام في اقتصاد المنطقة؛ لتحقيق عدد من أهداف رؤية 2030.وذكر بأن مسار البطولة هذا العام يتكوَّن من مسافة يبلغ طولها 120 كيلومتراً، حيث تبلغ اللفة الأولى 38.2 كيلومتراً، ثم يقطع المتسابقون مسافة 32.1 كيلومتراً تليها لفَّتان بطول 27.3 كيلومتراً و 22.4 كيلومتراً.من جهته، أشار فيليب جونز إلى أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل،تقدّم للعالم فرصة ثمينة لمشاهدة بعض عروض الفروسية الرائعة، وكذلك التراث الاستثنائي والجمال الطبيعي للعلا، فقد أصبحت - بشكل سريع- مركزًا للعديد من الرياضات، بدءًا من الفروسية وصولاً إلى ركوب الدراجات ورياضات المغامرة؛مثل تسلُّق الصخور والجري، مبينًا حجم الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وإعداد تقويم فعاليات مستمر على مدار العام ،وتطوير المواهب المحلية؛ لدعم وتنمية قطاع الفروسية في العلا.// انتهى //22:30ت م0110