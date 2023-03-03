رفحاء 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسجذبت الأجواء الربيعية العائلات والشباب إلى الأماكن البرية الربيعية جنوب رفحاء ،مع بداية الإجازة المدرسية للفصل الدراسي الثاني؛ رغبةً في الاستمتاع بالبر وقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة، مع اعتدال الأجواء بالمنطقة وربيعها الجذاب، بما فيها من ورود وزهور وأعشاب خلَّابة تُمتع الأعين بلوحات جمالية ساحرة.واعتاد الأهالي والزوار الخروج إلى البر في مثل هذه الإجازات؛ لقضاء أجمل الأوقات مع الأقارب والأصدقاء وسط مشاهد ربيعية استثنائية.وحظيت نقاط بيع لوازم الرحلات البرية ومحال المواد الغذائية والفقع والمشروبات الساخنة "المستحدثة"في الأماكن البرية - التي يرتادها هواة البر والمخيمات- بإقبالٍ كبيرٍ وانتعاشٍ ملحوظٍ.// انتهى //22:40ت م0111