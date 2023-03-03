القاهرة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واستعادل فريق الزمالك مع فريق بيراميدز سلبياً دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب إستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، والزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل أيضاً فريق فيوتشر مع الإسماعيلي سلبياً ليرفع فيوتشر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما جاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد برصيد 15 نقطة.//انتهى//22:49ت م0112