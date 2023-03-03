جنيف 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسدانت الدول العربية اليوم رفض المحتل الإسرائيلي للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان.وأشارت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الدكتورة هند المفتاح في كلمة ألقتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن الدول العربية ، أن حكومة الاحتلال المتطرفة الحالية سعت إلي تصعيد الإجراءات العسكرية على المدن الفلسطينية، مرتكبةً انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفصل عنصري، وواصلت سن قوانين تمييزية وإعلانات عشوائية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.وأكدت أن حكومة الاحتلال قامت منذ بداية العام الحالي بقتل 67 فلسطينياً واعتقال ما لايقل عن ألف فلسطيني، وهدم 58 منزلاً، وارتكب مستوطنوها أكثر من 330 هجوماً إرهابياً، كجزء من سياسة ممنهجة لإيذاء الفلسطينيين.وأعربت عن بالغ القلق إزاء الاستمرار في رسم صورة متساوية في الالتزامات بين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والدولة المحتلة في التقارير الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساءلة وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري.//انتهى//22:57ت م0113