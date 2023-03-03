الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسخطف فريق النصر فوزاً ثميناً أمام نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.سجل للنصر اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 3+90، وعند الدقيقة 12+90 أضاف اللاعب محمد آل فتيل الهدف الثاني، وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عند الدقيقة 17 عند طريق اللاعب رينزو لوبيز.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 46 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الباطن عند 6 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.//انتهى//22:58ت م0114