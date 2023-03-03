مكة المكرمة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسبثَّت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة؛وذلك حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.وتضمَّنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، وتأكيد ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، كما تضمَّنت التعليمات عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحَّد 940، والتعاون في ذلك من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنُّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن.وتأتي تنبيهات أمانة العاصمة المقدسة - التي بُثَّت عبر القنوات الرسمية للأمانة ووسائل التواصل الاجتماعي- متكاملةً مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة المكرَّمة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام "بلدي".// انتهى //23:13ت م0118