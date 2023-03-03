القاهرة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واستأهل منتخب تونس للشباب إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب "تحت 20 عاما" بعد فوزه على نظيره منتخب الكونغو بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية التي تستضيفها مصر حالياً.وفي الجولة ذاتها فاز منتخب جامبيا للشباب على نظيره منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد حرس الحدود بالإسكندرية.وأكمل بذلك منتخب تونس المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية للشباب، ليلحق بكل من جامبيا والسنغال ونيجيريا، حيث تأهل هذا الرباعي لنهائيات كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا مايو المقبل.// انتهى //00:01ت م0001