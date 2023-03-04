الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تُهنئ رئيس نيجيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيةالمملكة تستنكر بشدة التصريحات المتطرفة لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيليوزراء الداخلية العرب يشيدون بدعم قيادة المملكة لجامعة نايف العربيةأمير الرياض يعزِّي أسرةَ السعدأمير حائل يتوِّج الفائزين في حفل سباق ميدان فروسية حائل السابع عشر على كأس إمارة المنطقةالمملكة وإمارة موناكو توقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدينكأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمّل توجّه أنظار الفروسية إلى العلاطيور الحرم المكي.. أصوات شجية مفعمة بروح المودة لضيوف الرحمنوصول الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين للشعب الأوكراني14 قتيلاً في حريق مستودع للوقود في إندونيسياوزير الخزانة البريطاني يعتزم تمديد برنامج دعم فواتير الطاقةوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( العنصرية وحقوق الإنسان ( : العنصرية لا تنتهي، وحقوق الإنسان دائماً ما تنتهك، هذا هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر ليس بجديد لكنه مستمر ولن ينتهي حيثما كان هناك عنصريون لا تعنيهم المعاني السامية للإنسانية.وأضافت : دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة في الضفة الغربية التابعة لمحافظة نابلس إنما هي دعوة عنصرية بامتياز تتكئ على قوة غاشمة، ولا علاقة لها بالقيم والمثل الإنسانية التي يعرفها العالم أجمع.وأعتبرت أن ما يحدث في تلك البلدة الصغيرة التي يتجاوز عدد سكانها السبعة آلاف بعدة مئات مثال على ما يحدث في الأراضي المحتلة بشكل عام، وجاءت هذه الأحداث لتعيد تذكير العالم بما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال بشكل يومي عبر ممارسات لا يعرف العالم لها مثيلاً في حاضر الأيام، فالقضية الفلسطينية هي الأقدم في التاريخ الحديث من دون حل ولا حتى بوادر له، وموجات العنف المتبادل مستمرة ولن تقف طالما أن الحلول تبقى حبراً على ورق ولا يتم تنفيذها ولن يتم ما بقي ميزان القوى مختلاً.وأوضحت أن السلام لم يعد ترفاً بل هو ضرورة حتمية لكل العالم، قد تكون تلك أمنية لكنها تبقى قابلة للتحقيق إذا كانت النوايا سليمة صادقة في بلوغه، وهذا ما نفتقده، النوايا والرغبة في أن يعم السلام أرجاء المعمورة خاصة في منطقتنا العربية التي ظلت تحمل هموم القضية الفلسطينية لخمسة وسبعين عاماً.وختمت : المجتمع الغربي والمنظمات الدولية استنكرا تصريحات الوزير الإسرائيلي العنصري بعبارات شديدة، وهو أمر في محله ويجب أن لا يقف عند هذا الحد، فالمطلوب هو إيقاف ذلك النفس العنصري البغيض والتأكد من أنه لن يتعدى القول إلى الفعل، وإلا سيذهب هذا الاستنكار أدراج الرياح.وبينت صحيفة "اليوم" في كلمتها بعنوان ( الإجازة وخيارات الترفيه.. السلامة فوق كل اعتبار) : تشهد هـذه الأيام إجازة دراسية، تسعى كل أسرة أن تجد الطريقة الأنسب لقضائها، خاصة لمن يهوى الرحلات إلى الأماكن الطبيعية، وهي صفة مشتركة بين سكان مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.وأضافت : لنتوقف عند ما توقَّعه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، ذكر أن معظم مناطق المملكة العربية السعودية تشهد تقلبات جوية بدءًا من الـيوم السبت إلـى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 م، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا لـلـرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلـك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، إضافة إلـى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، كذلك ما نبه له المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة)، وعلى منطقة جازان وتشمل محافظات (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، العيدابي، بيش، صبيا)، ومنطقة الباحة وتشمل محافظات ومراكز (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات) وذلـك من يوم السبت إلى الأربعاء، مشيرا إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من مساء الأحد إلـى الأربعاء الـقادم على مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، العيص، بدر، خيبر، وادي الـفرع)، والجوف (سكاكا)، والحدود الشمالية (عرعر، رفحاء)، ومنطقة حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان، ومعظم محافظات المنطقة)، ويوم الأربعاء الـقادم على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الـرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والـشرقية (حفر الباطن، القيصومة)، ويصحب هذه الحالة المطرية جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن على كل من يخطط للترفيه، عبر الرحلات أو التخييم خلال هذه الإجازة، أن يحرص على اتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية والالتزام بتعليمات السلامة، والبعد عن المخاطرة أو التهور؛ تحقيقا لما يؤمل من مسؤولية مشتركة سواء على الفرد أو المجتمع. - الـسلامة تبقى مسؤولـية مشتركة، فما يشهد من حرص استباقي من لدن الإدارات والقطاعات الحكومية وأجهزة الدولة يفترض أن يصاحبه حرص مجتمعي، وأن تكون الـسلامة في مقدمة الأولويات لمختلف قرارات ومحطات دورة حياته اليومية، وذلك يعزز تحقيق الأهداف الأسمى والغايات المنشودة والسلامة للجميع.// انتهى //07:27ت م0008