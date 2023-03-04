نجران 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واستبدأ جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل غداً ، استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي،عبر البوابة الإلكترونية : https://edugate.nu.edu.sa/nu/init .وأوضحت الجامعة أن الحركات الأكاديمية تتضمن التحويل الداخلي "تغيير التخصص" ، التأجيل عن الفصل الثالث ، إعادة القيد للمنسحب والمطوي قيده ، التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران ، طباعة استمارة التحويل من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، طباعة استمارة طلب زائر من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، استقبال طلبات الزائرين من جامعة أخرى إلى جامعة نجران ، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 15-8-1444هـ الموافق 7-3-2023م .// انتهى //07:31ت م0009