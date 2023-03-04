عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1444/8/12 هـ الموافق 2023/03/04 م واس
جيزان 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة.
وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ 9 مساءً.
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