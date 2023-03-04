جيزان 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة.وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //07:33ت م0010