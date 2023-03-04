القاهرة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إدانة مصر التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية، مؤكدة ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وعرجت على تأكيد الاتحاد الأوروبي، ضرورة محاكمة ومحاسبة المستوطنين المعتدين على بلدة حوارة جنوب نابلس، مشددًا على أن عنف المستوطنين يجب أن يتوقف.وتناقلت صحف السبت تأكيد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ضرورة إيجاد توافق ليبي بشأن الميليشيات والمجموعات المسلحة.وركزت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشنكار، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتيّ الغذاء وتغير المناخ.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية من خلال التوسع في قطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.// انتهى //09:08ت م0012