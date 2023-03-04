الرباط 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب، قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتصل قيمتها إلى 2,21 مليار درهم مغربي.وتناقلت إدانة جامعة الدول العربية بشدة، للتشريعات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.وتناولت الصحف تعبير الأمم المتحدة عن تنديدها بأوضاع لاجئي الروهينغا الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك على إثر تقليص برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الموجهة إليهم بسبب نقص التمويل.وتطرقت صحف السبت إلى الأزمة المرتقبة في قطاع الطيران بفرنسا الأسبوع المقبل، على إثر اعلان نقابات العمال عن حركة إضراب جديدة ضد الإصلاح الحكومي.وأشارت إلى أن القوات الأمريكية والكورية الجنوبية ستجري أكبر مناورات عسكرية مشتركة في شبه الجزيرة الكورية.وأوردت الصحف المغربية إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس، عن مشاركة فرق الوداد والرجاء البيضاويين والجيش الملكي في كأس الملك سلمان للأندية التي ستقام في المملكة ما بين 20 يوليو و 5 أغسطس المقبلين.// انتهى //10:22ت م0013