القدس المحتلة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ردود الفعل العربية والدولية، المنددة بتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، التي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة في نابلس.ونقلت عن وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي، استنكارها لتلك التصريحات المتطرفة، ورفض المملكة العربية السعودية التام لهذه التصريحات العنصرية، وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.وتناولت صحف السبت تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، لتلك التصريحات العنصرية، وكذلك إدانة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتلك التصريحات، والمطالبات بمنع هذا الوزير من دخول الأراضي الأمريكية.وسلطت الضوء على مواصلة المستوطنين لهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، وقمع قوات الاحتلال لمسيرات انطلقت في عدة مناطق في الضفة الغربية رفضاً للاستيطان والتهويد، ومتضامنة مع الأسرى الذين يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية التي يحرمهم الاحتلال الإسرائيلي منها.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى مشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس غداً في الدوحة، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل معاناة صعبة.// انتهى //11:07ت م0015