بغداد 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اجتماع اللجنة العليا الوطنية للمياه برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية لبحث الحلول الممكنة لمعالجة شحة المياه والجفاف في العراق، مشيرةً إلى توجيهات السوداني باعتماد المهنية والإجراءات الفنية لمواجهة الأزمة المائية الكبيرة في البلاد.وتناولت الصحف دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالتدخل لإنهاء الخلافات وإيجاد الحلول بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق.وعرجت على عدم الاتفاق بين القوى السياسية العراقية داخل البرلمان حول إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية والمحلية وفق نظام سانت ليغو وعدد الدوائر .وتطرقت الصحف العراقية إلى الإدانات العربية والدولية لتصريحات مسؤول إسرائيلي بمحو إحدى القرى الفلسطينية مع استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.// انتهى //11:07ت م0016