الخرطوم 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على مشاركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في القمة الخامسة للدول الأقل نموّا التي تعقد في وقت لاحق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة .ونقلت عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قوله أن المبادرة التي طرحتها مصر للتقريب بين الفرقاء السودانيين تأتي في إطار الدور المحوري لمصر لحل الأزمة الراهنة وصولاً لتسوية دائمة وشاملة.وأبرزت صحف السبت ترحيب البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف في الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان بتعاون السودان الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين أوضاع حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بالرغم مما تواجهه من تحديات.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 600 حقيبة إيوائية, في وحدة باندغيو بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.587 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى الإدانة الواسعة للتصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:14ت م0018