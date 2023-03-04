إسلام آباد 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي عن عقد الانتخابات العامة في إقليم البنجاب يوم 30 أبريل المقبل.واهتمت بموقف المملكة العربية السعودية التي استنكرت بشدة التصريحات المتطرفة التي طالب خلالها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي بـمحو قرية حوارة الفلسطينية.وأخبرت عن رفع الحكومة الباكستانية نسبة الضرائب على العديد من القطاعات ضمن خططها لتحسين الاقتصاد الوطني.وتناولت لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد وفداً من برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية يزور باكستان حالياً.وتابعت تطورات الوضع الأمني في باكستان، حيث كثفت أجهزة الأمن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد للقضاء على موجهة الإرهاب.وتطرقت صحف السبت في الشأن الإقليمي مواجهة اللاجئين الروهينجا في مخيمات اللاجئين في بنغلادش تحديات معيشية صعبة بعد أن خفض برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الحصص الغذائية التي كان يقدمها لهم.// انتهى //11:15ت م0019