تونس 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لوزير التربية محمد علي البوغديري، عن الشروع في القريب العاجل في إصلاح جذري للمنظومة التربية في تونس، بكافة مراحلها.وسلطت الصحف الضوء على تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، التي أكد فيها إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين ليبيا من إجراء انتخابات بعد اخفاق النخبة السياسة في الاتفاق على قواعد دستورية.وأخبرت عن استمرار اندلاع حريق ضخم في أكبر مكب للنفايات في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة بيئية خطيرة قد تنتج عنه.وتطرقت صحف تونس إلى مقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، إثر اندلع حريق كبير في مستودع تخزين وقود في العاصمة الإندونيسية، غلى جانب إجلاء آلاف السكان القريبين بعد انتشاره إلى حيهم.// انتهى //11:32ت م0021