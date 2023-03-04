لندن 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان بعض نقابات العمال الطبية وقف تنفيذ إضراب كان من المقرر إجراءه الأسبوع المقبل بعد التوصل لاتفاق حول زيادة الأجور.وتناولت إعلان سلطات جزيرة "فانواتو" الكاريبية حالة الطوارئ بعد قدوم العاصمة "كيفن" مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تسبب العاصفة "جودي" في حالات دمار واسعة بمقاطعة "بورت فيلا".وأخبرت عن عزم مرشح الحزب الثالث بيتر أوبي، الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية النيجيرية الأخيرة، بعد الإعلان رسمياً عن فوز مرشح الحزب الحاكم، بولا تينوبو.واستعرضت صحف لندن الأوضاع في الأراضي الأوكرانية، وأزمة اللاجئين الغير شرعيين في القارة الأوروبية، إضافة إلى مناشدة منظمة الصحة العالمية الكشف عن مصدر فيروس كورونا المستجد.// انتهى //12:47ت م0023