أبوظبي 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجا ميلوني، التي تقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلفة المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //13:08ت م0025