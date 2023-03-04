مقديشو 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسوافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 116 مليون دولار أمريكي للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار في الصومال، المتمثلة في مكافحة إرهابي المليشيات في جميع أنحاء البلاد.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أنه سيضيف 90 مليون دولار إلى الموارد التي تم تعبئتها بالفعل، لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال لعام 2023، و26.6 مليون دولار للجيش الوطني الصومالي.وأضاف البيان أن الدعم المتفق عليه سيساهم في بدلات القوات للجنود الأفارقة المنتشرين لتحقيق جهود الاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى أن الأموال المخصصة للجيش الوطني الصومالي ستركز على توفير المعدات غير القتالية وأعمال البنية التحتية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع بعثة التدريب الأوروبية في الصومال.وأكد أن الإجراءين يهدفان إلى المساهمة في تسليم المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى الجيش الوطني الصومالي، وذلك من خلال السماح للأول بتنفيذ التزاماته مع تعزيز قدرات الأخير.// انتهى //13:50ت م0028