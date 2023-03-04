إسلام آباد 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسلقي ستة عمال على الأقل مصرعهم جراء انفجار وقع في منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وقال مسؤولون باكستانيون اليوم إن العمال كانوا يعملون على عمق يزيد عن 450 مترًا، عندما وقع انفجار قوي ناتج عن تراكم لغاز الميثان، وأدى إلى انهيار جزء من المنجم.وأضافوا أن فرق الإغاثة قامت بانتشال ستة جثث للعمال الذين كانوا ضحية للحادث، ويجري البحث عن آخرين.// انتهى //13:59ت م0029