الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسافتتح معالي عضو هيئة كبار العلماء،رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ‏صالح بن عبد الله بن حميد، اليوم في الرياض المؤتمر الطبي الفقهي "مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها"، بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ويستمر ثلاثة أيام.وفي كلمته الافتتاحية أكد ابن حميد، أهمية تدارس ما يستجد طبياً من قبل أهل الاختصاص لإحاطة الموضوع من جوانبه كافة، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار في هذا العصر بحث لا يستكمل الفقيه تصوره إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين في ذات المجال.وبين أن مشاركة المعنيين في هذا المؤتمر طبياً وشرعياً وقانونياً لمناقشة ما استجد في التقنيات الطبية الحديثة يبرز التكامل بين أصحاب الاختصاص وانعكاس لشمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لمجالات الحياة والوصول إلى بيان الحكم الشرعي.من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية عبدالسلام الحصين،انعقاد مثل هذه المؤتمرات الفقهية في المجال الطبي، فيما أشارت رئيس المؤتمر، استشارية النساء والولادة والعقم والمساعدة على الإنجاب الدكتورة حنان علي سلطان،إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من الموضوعات الطبية المهمة اجتماعياً واخلاقياً وفقهياً، مؤكدةً أهمية مواكبة نطاق العلم المتسع واستخدام التقنيات المستحدثة في علاج العقم والوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة .// انتهى //14:53ت م0032