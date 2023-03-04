الدمام 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية، العمل في مشروع جادة الخبر، بهدف تعزيز مكونات البنية التحتية بما يعزز جودة الحياة، مع الحفاظ على قيم الاستدامة، والمضي قدما في تطوير هذه المكونات لتضاهي مدن المنطقة المدن العالمية من حيث المرافق العامة والخدمات، ونمط المعيشة، بالإضافة إلى الالتزام بجودة الحياة وإحداث التوازن المطلوب بين التطوير العمراني والبيئة على حد سواء.وأوضحت الأمانة أن مشروع جادة الخبر يقام على مساحة تتجاوز 26.600 م2، ويحتوي على ممشى بطول 400م وعرض 20م وبمساحة إجمالية تزيد عن 8000م2, وأكثر من 27 موقع للجلوس على امتداد المشروع، وتطوير المسطح الأخضر بمساحة 9000م2 وإضافة ممرات داخلية وانارة جمالية، وتطوير النافورة والمسطح المائي بمساحة 9600م2، وإضافة مساحات حضرية وجلسات حول النافورة, فيما سيتم إضافة عناصر شجرية وأكثر من 45.000 زهرة, بالإضافة الى أعمدة الإنارة الجمالية, ومواقف تتسع لعدد 150 سيارة, مؤكدةً أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله واحداً من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر وأكثرها جاذبية، ما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة، حيث سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق.وأشارت الأمانة إلى أن محافظة الخبر تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في المملكة ودول المنطقة، وجعلها مدينة وواجهة جاذبة على كافة الأصعدة من حيث توفير خيارات الترفيه وزيادة الرفاهية.//انتهى//14:59ت م0034