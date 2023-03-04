الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسبدأت اليوم، الجلسات العملية للمؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع واخلاقياتها، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، لمدة ثلاثة أيام، في قاعة الفريدة بالرياض.ويشارك في المؤتمر، أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وعددًا من الخبراء والمتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصي الأخلاقيات الطبية الحيوية، كذلك في مجال القانون، من خلال 34 ورقة علمية.وتناقش الجلسات العلمية، الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب، والرؤية الفقهية فيها، والفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني وأثر الحالة الاجتماعية على الحكم، إضافة إلى عملية زرع النخاع الشوكي أو الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينة في علاج الأخ المريض، كذلك الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي والأمراض متأخرة الظهور وغيرها من الأمراض.يذكر أن الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، تهدف إلى أن تكون مرجعًا علميًا رائدًا في الدراسات والاستشارات والتعليم المستمر والبحث العلمي في القضايا الطبية، كما تشجع على تبادل الانتاج العلملي والتجارب العلمية.//انتهى//15:11ت م0035